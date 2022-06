Porträt von William und Kate – Kuschelweich gezeichnet Das erste Gemälde, das den britischen Prinznen mit seiner Ehefrau zeigt, sorgt auf der Insel für Sirnrunzeln: Ist es nicht ein bisschen arg von gestern? Alexander Menden

«Geschenk der Menschen von Cambridgeshire»: Maler Jamie Coreth vor dem Gemölde des Adelspaares. Foto: Paul Edwards (AP, Keystone)

Sein Massanzug sitzt so perfekt wie das Einstecktuch, ihr Kleid der Marke The Vampire’s Wife fällt seiden schimmernd. Der Blick des Paares geht leicht abgelenkt ins Ungefähre, als sei gerade jenseits des Goldrahmens ein Champagnerquirl runtergefallen: So sieht das erste offizielle Doppelporträt von Prinz William und seiner Frau Kate aus.

Das Werk ist im Fitzwilliam Museum in Cambridge zu sehen, schliesslich sind die beiden Herzog und Herzogin von Cambridge. Es ist als «Geschenk der Menschen von Cambridgeshire» gedacht, ursprünglich angeregt und per Stiftung finanziert vom bereits 2019 verstorbenen Unternehmer Sir Michael Marshall.

Ästhetisch spannungslos

Der britische Maler Jamie Coreth wollte die beiden nach eigener Aussage «sowohl entspannt und zugänglich als auch elegant und würdevoll» zeigen. Coreth ist Archäologe, deshalb vielleicht hat er für das Ganzkörperporträt den glatten Malstil John Singer Sargents ausgegraben, eines amerikanischen Meistertechnikers ohne Tiefgang, der an der Wende zum 20. Jahrhundert der Lieblingsporträtist der internationalen Hautevolee war. Ein Stil, der die weichzeichnerische Unnahbarkeit der Modefotografie der 50er-Jahre vorwegnahm. Dieser ästhetischen Spannungslosigkeit ist Coreth treu geblieben.

Abo Commonwealth vor dem Ende Die «imperiale Familie» der Queen bricht auseinander Abo Prinz William wird 40 Der Prinz muss das Königshaus modernisieren Abo Small Talk der Woche Warum Prinz Harry der ideale Queen-Nachfolger wäre Das Porträt solle «ein Gefühl der Ausgewogenheit zwischen ihrem öffentlichen und ihrem privaten Leben» hervorrufen, sagt der Maler. Dass Kate sich gleichsam beigeordnet an den selbstbewusst frontal dastehenden William schmiegt, entspricht ebenfalls dem ehelichen Rollenverständnis des 19. Jahrhunderts. Da die Arbeit letztlich aber doch nicht an die Qualität eines John Singer Sargent heranreicht, ruft sie technisch betrachtet vor allem eine Assoziation mit jenen Porträts hervor, die man sich per Internet in China bestellen kann: Man lädt ein Foto hoch und ein Kunstmaler in einem Vorort von Shenzhen macht daraus ein Gemälde in jedem gewünschten Format. Beim nächsten royalen Porträt-Auftrag könnte man, um die Wirtschaftsbeziehungen zu China zu stärken und Geld zu sparen, vielleicht gleich auf diese Lösung zurückgreifen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.