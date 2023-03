Wagen am Basler Cortège – Kunstwerke auf Rädern – mal politisch, mal nicht so korrekt Die Wagen sind zurück und komplettieren eine Fasnacht, wie sie sein sollte. Frech, wenn die Politik zur Zielscheibe wird; wehmütig wenn King Roger verabschiedet wird. Daniel Aenishänslin

Die Klingedal-Waggis sind zurück und nehmen die Handy-Sucht aufs Korn. Foto: Nicole Pont

Endlich wieder Cortège mit allem Drum und Dran, also auch mit Wagencliquen, die so oft für bissigen Spott verantwortlich sind. Nicht verspottet, sondern verabschiedet wurde Roger Federer. Die Rhy Mühli Waggis liessen optisch noch einmal seine grössten Triumphe Revue passieren. Vom Olympiasieg bis zu den acht Grand-Slam-Titeln in Wimbledon. Die Escargots-Fratze liessen ausrichten: «Aadie Roger! Du bisch ewägg und mir sin zrugg!» Die Staine Gwäggi stimmten ein: «Famos – mir sin wiider uff dr Strooss.» Und die Samba Waggis doppelten nach: «Ohni Wääge isch wie Oggdooberfescht ohni Bier.»