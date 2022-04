Herkunft als Inspiration – Kunstvoll am Seil hangeln Clare Kenny zeigt in der Galerie Gisèle Linder neue Arbeiten, in denen sie die eigene Identität seziert und zu unkonventionellen Resultaten gelangt. Simon Baur

Clare Kenny: Hanging on (yellow), 2022. (Gips, Neon, Holz, Farbe) Fotos: Lena Stockmeyer

Clare Kennys Grossmutter stellte ein Arbeitsleben lang Seile in einer Fabrik im Norden Englands her. Seile waren in der Familie ständig in Gebrauch, beispielsweise als Wäscheleinen, und sie waren ein Symbol für Autarkie: An einem Seil lässt sich immer etwas festbinden.