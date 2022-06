Verkehrschaos dauert weiter an – Kunstmuseum-Kreisel: Ampeln kommen «im Verlauf des Sommers» – vielleicht Am Grossbasler Kopf der Wettsteinbrücke wird der Tramverkehr vorerst weiterhin mit Haltelinien am Boden geregelt. Teile der Lichtsignalanlage sind wegen Lieferengpässen noch nicht vorhanden.

Sogar Kunstmuseumsdirektor Josef Helfenstein (dunkles Jackett) musste sich kurz vor der Art Basel ein Bild vom Chaos machen. Foto: Simon Bordier

Man kann es so machen wie die Kommunikationsverantwortliche des Parkings Kunstmuseum Basel am Donnerstagnachmittag und in einer Medienmitteilung von «Projektabschluss» schreiben, von einer «letzten Etappe» – nur noch diesen Sonntag müsse man abwarten (oder bei schlechter Witterung einen Sonntag länger). Rund um den Bau des Parkings fehlten nur noch «letzte Strassenbeläge». Dafür müssen zwar die Wettsteinbrücke und der Kreisel am 26. Juni einen Tag lang für den Autoverkehr gesperrt werden – aber dann: Freie Fahrt?

So einfach ist es nicht: Gewisse Teile zur Steuerung der Ampeln sind wegen «Lieferengpässen» noch immer nicht da – und würden «im Verlauf des Sommers» erwartet, schreiben die Verantwortlichen des Parkings Kunstmuseum Basel weiter. Den Verkehr regeln bis dahin Markierungen am Boden.

Nun ja, das Chaos dauert sicher noch eine Weile an, wie auch diese Zeitung in den letzten Wochen immer wieder berichtet hat. Das Kunstmuseum ist nicht erfreut, die Passanten schon gar nicht – und Verkehrsteilnehmer finden den Kreisel durchaus gefährlich. Just während der Art Basel hat sich dieses Durcheinander noch einmal manifestiert. (red)

