Weniger spekulative Geschäfte – Kunstmarkt kühlt sich deutlich ab Wurden im letzten Jahr noch Spitzenpreise für Kunstwerke an der Art Basel erzielt, deutet vieles auf eine Preiskorrektur in diesem Jahr hin. Dorothea Gängel

Ist alles Gold, was glänzt? Ein Werk von Marlow Moss, zu sehen im letzten Jahr an der Art Basel. Foto: Kostas Maros

Der globale Kunstmarkt hat die Pandemie endgültig überwunden. 2022 wuchs das Geschäft um 3 Prozent auf ein Gesamtvolumen von 67,8 Milliarden Dollar. Damit übertreffen die Umsätze erstmals wieder jene des Jahres 2019. Das zeigt eine neue Studie der Grossbank UBS, die regelmässig vor dem Start der Art Basel erscheint.

Und doch scheint sich aktuell eine Abschwächung des weltweiten Kunstmarkts abzuzeichnen. Gemäss einem Bericht der «NZZ am Sonntag» sind sonst begehrte Werke bei Auktionen der grossen Häuser wie Sotheby’s und Christie’s nur mit empfindlichen Preisverlusten oder gar nicht verkauft worden.

Da Messen als wichtiges Marktbarometer gelten, werden die Ergebnisse der Art Basel, die am 13. Juni mit dem VIP-Day startet und am 18. Juni endet, mit Spannung erwartet. Wie steht es tatsächlich um die Verfassung des Kunstmarkts?

«Auktionshäuser haben Preise regelrecht gepusht.» Stefan von Bartha, Galerist

«Man muss hier klar differenzieren», sagt Stefan von Bartha, Inhaber der gleichnamigen Galerien in Basel und Kopenhagen, auf Anfrage dieser Zeitung. Über Auktionshäuser seien Kunstwerke in der Vergangenheit teils hochspekulativ gehandelt, Preise regelrecht gepusht worden. Wenn man vergleiche, wie die Ergebnisse aus den Verkäufen von Werken einzelner Künstler in den letzten zehn Jahren gestiegen seien, sei das zum Teil exorbitant. Zum gleichen Ergebnis kommt auch die UBS-Studie, gemäss der im Zeitraum von 2009 bis 2022 der Wert des Auktionspreissegments über 10 Millionen US-Dollar um fast 700 Prozent gestiegen ist.

Dass die Zeit der grossen Spekulationen vorbei ist, das beobachtet auch Galerist Robert Landau, der mit Landau Fine Arts seit 1992 an der Art Basel präsent ist. «Erst kürzlich kam bei Christie’s in London eine Sammlung unter den Hammer, die rund 200 Gemälde beinhaltet hat», sagt er. «Sie brachte die Hälfte des erwarteten Umsatzes.»

Wechselte an der letztjährigen Art Basel für 40 Millionen Franken den Besitzer: Die Spinne von Louise Bourgeois. Foto: Annette Boutellier

Nach Landaus Einschätzung ist der Kunstmarkt heute sicher schwächer als noch vor einem Jahr. Er geht davon aus, dass sich diese Entwicklung auch an der Art Basel zeigen wird. «Dass Bilder, die mit 100’000 Dollar angeschrieben sind, für eine Million die Hand wechseln, gehört der Vergangenheit an», sagt er. «Was auch gut ist, denn die Preise für zeitgenössische Kunst waren zu hoch und die Auktionshäuser zu gierig. Sie haben zum Teil die Kunst, die sie verkauft haben, gar nicht begriffen.»

Speziell die Werke der noch lebenden Künstlerinnen und Künstler seien vom Preiseinbruch betroffen. Diese Aussage unterstützt die UBS-Studie. Sie kam zu dem Schluss, dass die zeitgenössische Kunst im Jahr 2022 einen Rückgang von 26 Prozent zum Vorjahr, gemessen am Gesamtvolumen, verzeichnete. Doch genau die Werke aus dieser Kunstepoche bilden den Schwerpunkt der Art Basel.

Werke von Altmeistern stehen nach wie vor hoch im Kurs

Wohin geht denn nun der aktuelle Trend? «Die höchsten Preise erzielen aktuell Bilder der klassischen Moderne», sagt Landau. «Abgesehen natürlich von den Werken der Altmeister.» Diese seien rar, entsprechend hoch sei die Nachfrage. «Dafür sind Sammler bereit, hohe Preise zu zahlen.» Die Rekordsumme von 450 Millionen Dollar für Leonardo da Vincis «Salvator mundi» illustriert dies exemplarisch. Es ist bis heute das teuerste Gemälde, das je verkauft wurde.

Doch der Kunstmarkt hat noch eine andere Seite. «Galerien, zu denen auch wir zählen, die Kunst in anderen Preissegmenten anbieten und mit Künstlern langfristig arbeiten, treffen die Preisschwankungen weniger», sagt von Bartha. «Und doch spüren wir, dass eine andere Dynamik im Markt ist. Viele Menschen, die an Auktionen Bilder verkaufen wollten, um damit neue Ankäufe zu finanzieren, merken, dass das nicht mehr so einfach geht.» Von einer Abkühlung, insbesondere im Auktionssektor, sei man schon lange ausgegangen.

Von einer Blase möchte von Bartha allerdings nicht sprechen. «Eine solche platzt irgendwann, und dann ist es richtig vorbei. Das ist hier nicht der Fall.» In der derzeitigen Entwicklung sieht er durchaus auch positive Aspekte. «Der Investmentgedanke, also die Spekulation auf eine Wertsteigerung, wird infrage gestellt», sagt er. Das dürfte auch an der Art Basel zu spüren sein. «Man muss davon ausgehen, dass es an der Messe schwieriger wird, siebenstellige Beträge zu erzielen. Die Kunst zwischen 10’000 und 100’000 Franken war in jüngster Zeit konstant gefragt, darüber wird die Luft dünner.»

Von Bartha wird an der Art Basel das Programm der Galerie zeigen. «Wir versuchen natürlich auch, ein wenig zu differenzieren», sagt er. «Wenn sich jemand für eine Künstlerposition begeistert, sich aber kein grosses Format leisten möchte, können wir meist spannende Arbeiten auf Papier anbieten, die in einem anderen Preissegment liegen.»

Der Hype um NFTs ist vorbei

Speziell im letzten Jahr sorgten die non fungible tokens (NFTs) für einen regelrechten Hype. 2021 floss viel Geld in diesen Markt, der auf einer Blockchain basiert, auf der digitale Kunstwerke, die mit einem Echtheitszertifikat ausgestattet sind, gehandelt werden. Dieses Jahr präsentiert er sich deutlich schwächer. «NFTs haben in der Pandemie eine gewisse Dynamik bekommen, weil Ausstellungen fehlten und die Menschen Zeit hatten», sagt von Bartha.

Hiscox, ein auf Kunstversicherung und andere Nischenmärkte spezialisierter britischer Versicherer, geht einen Schritt weiter. Gemäss einer jüngst veröffentlichten Studie ist «die Zeit der digital existierenden Kunstwerke, die man als NFT kaufen kann, ganz klar am Ende». Ohnehin geht Hiscox davon aus, dass die Mehrheit der NFT-Käufer eher an Gewinnen als an Kunst interessiert war.

Wachsendes Interesse sieht der Versicherer dagegen am Onlinehandel mit Anteilen von Kunstwerken. Das aus dem Finanzwesen stammende Modell des Anteilsbesitzes an Immobilien oder Fonds lässt sich demnach auch auf den Kunstmarkt übertragen.

