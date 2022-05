Life & Style: Das universell einsetzbare Outfit – Kunstgaleristin im Streetstyle Maximal monochrom und mühelos minimalistisch: So könnte man den Kleidungsstil von Galeriebesitzerin Angela zusammenfassen, die vor der Art nach Basel gekommen ist. Im Alltag mag sie ihre Garderobe chic, aber wandlungsfähig. Julia Gisi

Schwarz geht immer: «Als Kunstgaleristin ist der Tag nicht immer planbar – manchmal kommt man auch mit den Kunden zusammen und geht spontan zum Essen», sagt Angela. Foto: Pino Covino

Mode ist zu einem gewissen Grad immer auch Inszenierung – welches Bild will ich von mir vermitteln? Was unterstreicht meine Persönlichkeit? Womit identifiziere ich mich? All das ruft die Kleiderwahl dem sozialen Umfeld wortlos zu.