Kunsteisbahn Margarethen – Wenn das Eis schmilzt und die Uhr stillsteht Die aktuelle Produktion von Reactor kombiniert Beziehungskisten mit absurdem Theater und entlässt die Zuschauer mit einer berührenden Parabel. Simon Baur

Eine denkwürdige Parabel auf das menschliche Leben. Foto: Ingo Höhn

«Wir Monaden – Tanz auf schmelzendem Eis» findet auf der Basler Kunsteisbahn Margarethen statt. Das Eis, auf dem man an kalten Wintertagen Schlittschuh läuft, es fehlt, stattdessen wird Theater gespielt, und der Schmelzprozess mutiert zur Metapher. Mit Holzlatten wurden vier Bühnen gezimmert für vier der fünf Protagonisten, die das Stück bestreiten.

Herr Hoffmann, der eine grosse Firma für Sportbekleidung leitet, sitzt den ganzen Tag im Morgenrock an seinem Computer, beobachtet mit dem Feldstecher seine Nachbarin, streitet sich mit seiner Ex-Frau am Handy über die gemeinsame Tochter und die gemeinsame Wohnung in Barcelona, die er für sich beansprucht. Die narzisstische junge Frau hockt den halben Tag im Fitnessstudio, kann bei sich selbst keine Probleme erkennen, mag keinen «Eso-Scheiss» und fühlt sich einzig von Herrn Hoffmann beobachtet, dem sie mit juristischen Konsequenzen droht. Die esoterische Musikerin klimpert unentwegt auf ihrem Klavier, meist Chopin oder eigene Kompositionen, Beethoven, nur wenn sie wütend ist. Sie lebt in ihrer eigenen Blase und träumt von der absoluten Harmonie.

Der Klimaaktivist prophezeit Untergangsszenarien, sammelt aber trotzdem Unterschriften für irgendwelche Petitionen und bereitet Demonstrationen vor. Bleibt noch der Tänzer, der gute Geist, der auch der Wind sein könnte, hier und dort ist und den Handlungsstrang in Bewegung hält.

Schliesslich wird der Weltuntergang Realität, die Hitze wird unerträglich, Infarkte und Kreislaufkollaps gehören zum Alltag, doch unsere vier Temperamente, der Manager, die Sportliche, die Musikerin und der Aktivist, sie überleben.

Alles kommt gut

Schliesslich tritt der Berner auf, vielleicht ist er Gott persönlich, und dreht die Zeit, die alle zu wenig haben, nach vorn und wieder zurück. Es ist das Zeitalter der Monade, die Ureinheit oder jenes Etwas, das sich nicht weiter aufteilen lässt. Im Stück wird kurzfristig ein «Li» vor den Begriff gesetzt und die philosophischen Implikationen, die hinter dem Begriff «Monade» stecken, werden durch ein Süssgetränk ad absurdum geführt. Niemand will die Limonade, die Gott als Zaubertrank spendiert, trinken, und doch lassen sich alle von seinen esoterischen Ideen verführen.

Und so schmilzt das Eis, jeder fühlt sich auf natürliche Weise geerdet und zentriert, und der Abend endet in Frieden, Freude, Eierkuchen. Das neue Stück von Reactor (ehemals Theaterfalle) klingt anfänglich nach einer Persiflage über menschlichen Egoismus und Weltuntergangsszenarien. Nach und nach fügen sich die einzelnen Szenen zu einem Ganzen, und verblüfft erkennt man sich in den unterschiedlichen Typen und Charakteren selbst.

Mal wirkt das Stück esoterisch, mal moralisch, doch immer schaffen es die brillant agierenden Schauspielerinnen und Schauspieler, die Handlung auszubalancieren und das Stück zu einer sehenswerten und denkwürdigen Parabel auf das menschliche Leben zu machen.

