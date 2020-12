Der Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn 2004 in Paris. Foto: VQH

Autoren und Politiker müssten nicht miteinander versöhnt oder einander nähergebracht werden, schrieb einst der deutsche Schriftsteller Siegfried Lenz in einem dieser Tage wieder gelesenen Aufsatz aus dem Jahr 1965. Der Sitzplatz eines Autors – und das gilt grundsätzlich für jeden Kunstschaffenden – sei zwischen den Stühlen, schrieb Lenz.

Kunst und Staat – das geht eigentlich nicht zusammen. Kommen sie sich zu nahe, entsteht Abhängigkeit oder gar Staatskunst. Und wer will die schon? Das heisst allerdings nicht, dass Kunst nicht politisch sein darf. Thomas Hirschhorn, der Schweizer Installationskünstler, sagte einmal: «Ich will keine politische Kunst machen. Ich will meine Kunst politisch machen.»