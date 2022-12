Galerie Ann Mazzotti – Kunst kommt von Kochen Dimitra Charamandas’ Kunst ist vielfältig. Neben Malerei und Objekten hat sie auch bereits ein bemerkenswertes Kochbuch realisiert, indem sich auch ein Lebensgefühl ausdrückt. Simon Baur

Dimitra Charamandas, «Epidermis», 2022, Acryl auf Baumwolle, 60 x 80 cm. Foto: Christoph Läser

Entdecken konnte man ihre Kunst in der Ausstellung des Instituts Kunst Gender Natur der HGK FHNW im vergangenen August im Kunsthaus Baselland. Dort zeigte sie fünf grosse Keramikobjekte vor einer grossformatigen, landschaftsartigen Malerei. Momentan ist sie mit einer Einzelausstellung in der Galerie Ann Mazzotti und in der Ausstellung «167 Works» in der Galerie Tony Wuethrich mit neuen Arbeiten zu sehen. Im März 2023 zeigt sie Arbeiten im Helvetia Art Foyer Basel, und Mitte September beginnt ihre Soloausstellung im Kunstmuseum Solothurn.