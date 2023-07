Auch Basel grüsst das Murmeltier – Kunst im öffentlichen Raum am Berninapass In diesem Jahr führen die «Kunstwege, Vias d’art» entlang der Rhätischen Bahn. Mit dabei auch fünf Künstlerinnen und Künstler aus Basel. Ein Augenschein vor Ort. Simon Baur

Catrin Lüthi K, «Die Krönung» 2023, Installationen aus Alu-Rettungsdecken am Bahnhof Bernina Ospizio. Foto: Men Clalüna

Seit 2008 findet alle drei Jahre in Pontresina und Umgebung die Ausstellung «Kunstwege, Vias d’art» statt. In diesem Jahr befinden sich die rund 30 Kunstwerke entlang der Rhätischen Bahn von Punt Muragl über Pontresina, den Berninapass bis nach Cavaglia im Puschlav. Eine weitere Besonderheit ist, dass mit Ivo Hartmann, Pawel Ferus, Catrin Lüthi K, Silvia Buol und Boris Rebetez gleich fünf Kunstschaffende aus der Region Basel vertreten sind. Wo die Murmeltiere daheim sind, fühlen sich also auch Baslerinnen und Basler künstlerisch herausgefordert – und wohl.