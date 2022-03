Lika Nüssli im Cartoonmuseum – Kunst, die in der Lockdown-Einsamkeit entstand Die Ostschweizer Zeichnerin erlebte den Ausnahmezustand vor zwei Jahren in Belgrad. Sie nutzte die erzwungene Isolation, um ein Buch über ihren Vater als Verdingbub zu entwickeln. Dominik Heitz

Zeichnung aus der Graphic Novel «Starkes Ding», die das Leben von Lika Nüsslis Vater als Verdingbub thematisiert. Illustration: Lika Nüssli

Lika Nüssli ist schon viel gereist. In Paris ist die Ostschweizer Zeichnerin schon gewesen, in St. Petersburg oder in Moskau und Kairo.

Doch diese sieben Wochen Einsamkeit hatten auch ihr Gutes. In jener Zeit entwickelte Nüssli ein Buch über ihren Vater als Verdingbub und kam ihm dabei über Telefongespräche viel näher als sonst. Das Buch heisst «Starkes Ding» und ist soeben in der Edition Moderne erschienen. Es ist damit Nüsslis zweite sogenannte Graphic Novel, die sich mit ihrer Familie beschäftigt. Die erste heisst «Vergiss dich nicht» und zeichnet auf autofiktionale Weise den letzten Lebensabschnitt der an Demenz erkrankten Mutter nach.