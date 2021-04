Demonstrationsverbot – Kundgebung mit Ballonen und Kreide: Bildungsdirektion fühlt sich bedroht Auf die Mittwochsdemonstrationen von Eltern mit Kindern reagiert die Baselbieter Bildungsdirektion mit «Storen runter» und «Tür abschliessen». Jetzt ist den Maskengegnern sogar das Demonstrieren verboten worden. Daniel Wahl

Malkreide-Blümchen, Herzchen mit Sprüchen wie «Freiheit für die Kinder» lösen bei der Bildungsdirektion von Monica Gschwind «Unbehagen» aus. Foto: zvg

Seit der Kanton Baselland die Maskenpflicht Ende Januar auf die oberen Stufen der Primarschule ausgeweitet hat, macht eine Gruppe von Eltern und Kindern der Baselbieter Bildungsdirektion in Liestal jeweils am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr eine kleine Aufwartung. Meist 25 bis 30 Teilnehmer protestieren gegen die Maskenpflicht, begleitet von Musiksongs wie «Heal the World» von Michael Jackson.

Hauptorganisatorin ist eine Mutter von drei Kindern, die in Seltisberg wohnt. Wie sie festgestellt hat und beklagt, teilen Kinder selten mit, wenn sie leichte Kopfschmerzen hätten, und kommen nicht auf die Idee, dass dies mit der Maske in Verbindung gebracht werden kann. «Mit Masken in der Schule kultivieren wir schon bei kleinen Kindern die Angst – gerade bei jenem Teil der Bevölkerung, der nachgewiesenermassen kaum an Corona erkrankt.» Komme hinzu, dass die Artikulation der zum Maskentragen verpflichteten Lehrkräfte undeutlich wird, was sich besonders im Kindergarten nachteilig auswirke.