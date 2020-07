Eine neue Strategie – Kulturrevolution am Unispital Das Basler Unispital muss sich nach der gescheiterten Spitalfusion neu erfinden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Jetzt zeigt sich, wie sich das Spital aufstellen will und wo die Stolpersteine sind. Joël Hoffmann

Unispital-Direktor Werner Kübler organisiert sein Spital neu. Foto: Stefan Leimer

In den Ärzte-TV-Serien wird er persifliert: der Konkurrenzkampf zwischen Chirurgen und Internisten – also zwischen den Ärzten mit Skalpell und denen mit Rezeptbuch. Die Darsteller foppen sich und bringen die Zuschauer auf den Sofas zum Lachen. In der Realität ist diese Rivalität weniger komisch: Die Frage, ob der Patient operiert oder mit Medikamenten behandelt wird, hängt auch davon ab, ob der Patient beim Spitaleintritt an einen Chirurgen oder an einen Arzt für innere Medizin gerät.