Hilft Schweizer Avantgardekunst tatsächlich den Frauen in Chile? Foto: Loïc Mermilliod

Anfang März bekam ich von der von Philippe Bischof, Ex-Leiter der Basler Kulturabteilung, geführten Pro Helvetia einen Newsletter, in dem mir auf Englisch mitgeteilt wurde, dass wir jetzt Südamerika seien! Habe doch Pro Helvetia jetzt ein offizielles Verbindungsbüro in Südamerika eröffnet. Dies sei ein wichtiger Schritt, da der Kulturaustausch zu fördern sei:

«Mehr denn je: virtuelle Begegnungen, welche die Situation des Mapuche-Territoriums in Chile erörtern; Revolten, die Ideen von Weiblichkeit durch einen Ort ohne Worte neu definieren; für die Koexistenz von Natur und Materie; für das Erinnern, die Zugehörigkeit und das Erbe; für die Möglichkeit der Gegenseitigkeit und für das Potenzial, die Grenzen dessen, wer wir sind, nicht nur durch unsere Materie, sondern auch als unendliche virtuelle Möglichkeiten erforschen zu können.»

Non-gender Landsmänn/in

Gut, die virtuellen Begegnungen rund um die Situation des Mapuche-Territoriums in Chile könnten ein Mittel sein, um den Anliegen des grössten indigenen Volkes, das seit Jahrhunderten systematisch unterdrückt wird, eine weitere Stimme zu verleihen. Zumal Schweizer Ende des 19. Jahrhunderts die zahlenmässig grössten Siedlerkolonien stellten, die der indigenen Bevölkerung das Land wegnahmen.

Auch die Arbeit an der Koexistenz von Natur und Materie mit künstlerischen «Statements» durch eine brasilianische Künstlerin mit Afro-Hintergrund ist sicherlich begrüssenswert. Genauso wie die Unterstützung ihrer Landsmänn/in, einer brasilianischen non-gender Künstler/in.

Wahrlich ist aus der westlichen Sichtweise löblich, dass Revolten, die Ideen von Weiblichkeit an einem Ort ohne Worte neu definieren, gefördert werden sollen. Das ist, aus dem Blickwinkel der Schweizer Kulturelite, unanzweifelbar gut investiertes Geld, da stramm dem politisch korrekten Gender-Mainstream folgend, weitab der Schweiz, kulturell Gutes getan wird.

Dies erst noch auf einem Kontinent, auf dem die Menschen, nicht wie die meisten Schweizer Kulturschaffenden, unversehrt, frei von materiellen Sorgen und unter dem Schutz der Meinungsfreiheit, aufwachsen durften.

Die Frage sei aber erlaubt, welches Publikum in Südamerika mit solchen Projekten aus dem zentraleuropäischen Paradies erreicht werden soll? Ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, dass die meisten Menschen dort ganz andere Sorgen haben.

Man fragt sich, was an Pro Helvetia noch pro Helvetia ist.

Ich bezweifle, ob da etwa Katja Brunners Projekt «The Hand Is a Hunter» – laut Beschrieb von Pro Helvetia, eine «4-Episoden-Soundfiction, die sich als apolyphone Kriegserklärung gegen alle Hegemonie der Deutung und Ideale von Weiblichkeit stellt und von den Unzulänglichkeiten und Wunden der Resignation und des Rückzugs an einen Ort ohne Worte zeugt» – Frauen ausserhalb des von der Botschaft und den Kulturinstitutionen geladenen Kreises, nämlich aus den Armenvierteln Santiago de Chiles, wo beispielsweise auch die meisten Mapuche leben, erreicht?

Vielleicht täte eine niederschwellige Beschreibung der «4-Episoden-Soundfiction, apolyphonen Kriegserklärung» gut, damit auch bei den mit Schweizer Avantgardekunst minder vertrauten Frauen der Armenviertel Santiagos Neugier auf die Vorführung «der Unzulänglichkeiten und Wunden der Resignation an einem Ort ohne Worte» im Teatro del Puerte geweckt werden könnte. An den von der Schweiz spendierten Cüpli und Canapés nach der Vorstellung hätten sie auch bestimmt ihre helle Freude.

Man fragt sich ob des englischen Newsletters, was an Pro Helvetia noch pro Helvetia ist. Ist die Institution zum kulturellen Wiedergutmachungskässeli eines der reichsten Staaten der Welt geworden? Oder ist jetzt – nach den christlichen Missionaren jeglicher Couleur – einfach eine staatlich alimentierte Truppe von Kulturmissionar*innen unterwegs, welche die helvetische Kultur-Heilsbotschaft als politisch genderkorrekte Mainstream-Statements in die Welt tragen?

Ein anständiger Batzen für Brot und Handyabo wäre wohl weltweit willkommener.