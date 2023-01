Darauf freuen wir uns – Kulturelle Höhepunkte im neuen Jahr Konzerte, Theateraufführungen, Festivals: 2023 hat einiges in petto. Markus Wüest Vivana Zanetti Julia Konstantinidis , nick Joyce , Simon Baur

Wird im Juni im Letzigrundstadion zu sehen sein: Bruce Springsteen. Foto: PD

Rammstein im Wankdorfstadion Bern

Volle Feuerkraft: Rammstein-Konzert 2019 in Bern. Foto: Raphael Moser

Bei den meisten Rockbands weiss man, was einen live erwartet. Rammstein sind da nicht anders. Die Ostberliner haben eine herrische Bühnenshow perfektioniert, die sie zu einer der zugkräftigsten Attraktionen im Konzertgeschäft gemacht hat. Ich habe Rammstein aber auch schon als herrlich fahrig erlebt. Am Open Air Frauenfeld 1997 waren sie kurzfristig für die kalifornischen Faith No More eingesprungen, mit diesem Auftritt wagten sich Rammstein weit aus ihrer Komfortzone. So hatte die Schwarzpulver-und-Schwefel-Show etwas Arbiträres: Im Verlauf von Rammsteins Konzert explodierte immer wieder etwas, im diabolischen Gefackel war kein Muster erkennbar. Auch wirkte Till Lindemanns sonst so barscher Gesang seltsam fragil, dafür aber umso eindringlicher. In der Hoffnung, Rammstein wieder so spontan zu erleben wie damals in Frauenfeld, gehe ich im kommenden Juni ins Wankdorfstadion. Egal, ob Rammstein meine Hoffnungen erfüllen oder nicht: Enttäuscht werde ich ihr Konzert sicher nicht verlassen. Live sind Rammstein immer grossartig, wenn auch ein bisschen berechenbar. Schliesslich basiert ihr Ruf als Livespektakel auf dieser Verlässlichkeit. (nj)