«Los emol» – der BaZ-Podcast – Kulturelle Aneignung: «Nicht alle Weissen sind böse Unterdrücker» Der Begriff ist in aller Munde. Der Soziologe Henri-Michel Yéré spricht in der aktuellen Podcast-Folge über Rassismus und ordnet die jüngsten Ereignisse ein. Raphaela Portmann

Nach dem Vorfall in der Berner Lorraine kennt auf einmal jeder den Begriff der kulturellen Aneignung. Dabei ist die sogenannte Cultural Appropriation keineswegs ein neues Konzept. In der Vergangenheit traf der Vorwurf aber Milliardärinnen wie die Kardashians. Und die Anschuldigungen wurden auf den sozialen Medien laut, eröffneten eine Diskussion über Diskriminierung, Kapitalismus und Rassismus.

Seit der Auftritt der Reggae-Band Lauwarm wegen des Unwohlseins einiger Zuschauer abgebrochen wurde, ist die Debatte in den Alltag gerutscht. Die Gemüter erhitzen sich. Aber kennen wir eigentlich die Definition von kultureller Aneignung?

Die Gesprächsrunde (von links): Henri-Michel Yéré, René Häfliger, Raphaela Portmann. Fotos: Henri-Michel Yéré, Dominik Plüss

Der promovierte Historiker, Gesellschaftswissenschaftler und Soziologe Henri-Michel Yéré spricht in der aktuellen Folge mit uns über die Ursprünge und Definition des Begriffs. Gerade Letzteres sei aber schwierig, so Yéré: «Die Definition des Begriffs geht davon aus, dass Kulturen in sich selbst begrenzte Realitäten sind. Aber das sind sie nicht: Kulturen sind dynamische Realitäten. Wie Beziehungen, die Leute miteinander haben, indem sie sich miteinander austauschen.»

Der Knackpunkt in der Definition seien jeweils die Machtverhältnisse: «Wenn wir von Aneignung sprechen, geht es oft um Gruppen, die sich unterrepräsentiert fühlen in der Gesellschaft. Das ist das Problem.»

