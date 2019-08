Wohltemperierter Rausschmeisser

«After Dark» ist wohl das einzige Stück von Tito Larriva, das das zahlreich am Rheinbord ­ein­getroffene Publikum kennt. ­Diese Berühmtheit verdankt die schwül-sinnliche Latin-Rock-Nummer ihrer Verwendung bei einer Schlüsselszene in Robert Rodriguez’ Vampirklamotte «From Dusk Till Dawn», in der Salma Hayek einen unvergesslich lasziven Schlangentanz ­vorführt.