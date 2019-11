Wie verdient man am schnellsten eine Million?

Auf diese Frage gibt es fünf Antworten – wirklich befriedigen wird Sie keine, liebe Leserinnen und Leser. Deshalb zu Beginn eine Anekdote als Appetithappen. Sie wird verschiedenen Schwerreichen zugeschrieben, lassen wir sie hier John D. Rockefeller erzählen: «Als ich ein kleiner Junge war, kaufte ich beim Bauern einen Apfel für einen Cent, lief zehn Meilen in die Stadt und verkaufte ihn für zwei. Davon kaufte ich zwei Äpfel, lief wieder in die Stadt und bekam dafür vier Cent. Und immer so weiter. Und dann starb mein Vater, und ich war Millionär.»