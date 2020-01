Wie es ist, auf der Strasse zu leben

Leben im Verborgenen

Der Dokumentarfilm «Im Spiegel» zeigt die Dinge so, wie sie sind. Besonders empfehlens- und sehenswert ist er nicht nur wegen des gelungenen Perspektivenwechsels, sondern weil er Einblicke gewährt, die man sonst nie erhalten würde. Nicht umsonst heisst der Zusatztitel des Films nämlich «Vom Leben im Verborgenen». Indem der Regisseur Matthias Affolter sich von den Obdachlosen durch ihren Alltag führen lässt, wirken die Darstellungen spontan und realistisch.

Mit der Zeit beginnt der Zuschauer, diese Menschen für ihre Kraft zu bewundern statt sie zu bemitleiden. Trotz der Leiden zeigen sie ihre Bemühungen, wieder in die Mitte der Gesellschaft zu kommen, sowie Dankbarkeit für einfache Kleinigkeiten: Arold hat nach vielen Jahren eine kleine Wohnung gefunden. Urs hat ein Jahr für seine Reise nach Kamerun sein Einkommen vom Strassenmagazin «Surprise» zusammengespart – in Afrika will er arbeiten und einen Neuanfang wagen. Lilian enthüllt uns ihren Schlafplatz: eine Kirche. Sie ist gläubig, betet und holt sich bei Gott Hilfe. «Das Wertvollste, was man haben kann, ist einen Menschen an seiner Seite», sagt sie zu Anna Tschannen.

Ob sie jemanden finden wird? Das Ende des Films ist jedenfalls optimistisch.