Wie Basel künftig glänzen soll

Kuhn und Grögel redeten insbesondere von einer verstärkten Digitalisierung der Bestände (gerade auch der Museen), von den Atelier- und Proberäumen, die in den nächsten Jahren – endlich – zur Verfügung gestellt werden sollen, von der «konsequenten Umsetzung» des Museumsleitbildes und von einer «weiteren Verankerung der Jugendkultur im öffentlichen Leben».

Noch nicht ausgeschöpft

Interessant mag die Behauptung oder Feststellung sein, dass die Musikstadt Basel ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft habe. «Der Regierungsrat ist überzeugt, dass gemessen an der Vielfalt hochkarätiger Orchester und Ensembles national und international mehr Ausstrahlungskraft» erreicht werden könne. Das Musikangebot müsse daher «sicht­barer» gemacht werden. Wobei man Musik eigentlich am liebsten hören will …

Gerade in diesem Zusammenhang fällt in den Presseunter­lagen das Wort Kulturkommunikation auf, das sich auch in dem rund 70-seitigen Kulturleitbild öfter findet. Auf die Nachfrage, ob denn all diese Anstrengungen – Kommunikation, Digitalisierung, statistische Erfassung der Nutzung all der Angebote – zu einem Stellenausbau in der Abteilung Kultur führen werden, hiess es von Katrin Grögel: nein.

Zum Stichwort «Fördern auf der Höhe der Zeit»: Damit ist ­offenbar gemeint, dass eine grössere Chancengleichheit und Gendergerechtigkeit erreicht werden soll. Zum Beispiel mehr Frauen in Rockbands oder bei Theaterproduktionen. Mit der Trinkgeld-Initiative und der Forderung der freien Theaterszene, nach mehr Geld laufen auf politischer Ebene so oder so Versuche, das in Basels Kultur Festgefügte, etwas aufzubrechen.