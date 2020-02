Wegen Coronavirus: Art Basel Hongkong abgesagt

Was sich in den letzten Tagen bereits abgezeichnet hat, ist nun Tatsache: In diesem Jahr gibt es keine Art Basel Hongkong. Die Kunstmesse, die vom 19. bis 21. März hätte stattfinden sollen, muss abgesagt werden. Der Grund: Das Coronavirus.

Die verantwortliche MCH Group schreibt in einer Mitteilung, dass verschiedene Faktoren – alle eine Folge der Verbreitung des Coronavirus – zu diesem Entscheid geführt hätten. Die grundsätzliche Sorge um die Gesundheit und Sicherheit der an der Messe Beschäftigten und der Besucher sei zu gross – die grossen logistischen Herausforderungen beim Transport der Kunstwerke nach Hongkong und beim Aufbau der Messe sowie die zunehmenden Schwierigkeiten im internationalen Reiseverkehr waren weitere Gründe, die das Aus befeuert haben.