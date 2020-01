Warum fährt die Eisenbahn auf Schotter?

Es ist schon merkwürdig. Die Züge werden immer moderner. Aber die Schienen liegen wie am Anfang der Eisenbahn noch immer auf einem Bett von Steinen. Schotter nennt man diese auf genaue Grösse ausgesuchten oder ausgesiebten Steinbrocken. Sie bestehen beispielsweise aus hartem Granit und stammen zum Beispiel vom Gotthard, wo es besonders viel davon hat. Anders als der von Flüssen rund geschliffene Kies haben ­Schottersteine scharfe Kanten. Das muss so sein. Denn die Steine sollen sich ineinander verkeilen, wenn sie festgetreten oder gestampft werden. So hält das Ganze über lange Zeit sehr viel aus. Auch dort, wo jeden Tag Hunderte Züge durch­fahren. Und da sind wir auch schon bei den Vorteilen.