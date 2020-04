«Und das Gefährliche ist das Wahre» Eine neue DVD-Kollektion macht die Filmkomödien des tschechischen Regisseurs Jirí Menzel dem deutschsprachigen Publikum zugänglich. Simon Bordier

Die schöne Maryška und der verrückte Peppin besteigen in «Kurzgeschnitten» einen Brauereiturm. Screenshot: «Kurzgeschnitten»/trigon film

Es gab eine Zeit vor Corona, da waren die Menschen nicht die allermeiste Zeit zu Hause isoliert, sondern vollzogen zum Arbeiten einen Ortswechsel, bekundeten soziale Nähe durch Praktiken wie Händeschütteln, Wangenküsse und manchmal mehr. Aktivitäten wie Fussballspielen, gemeinsames Biertrinken und kollektives Tanzen wurden zwar damals wie heute nicht als überlebensnotwendig angesehen, waren aber gleichwohl im öffentlichen Raum gestattet. Und das Tragen von Masken und anderen Gesichtsbedeckungen wurde spasshalber auf drei Tage im Frühling, die «drey scheenschte Dääg», beschränkt. Die Alten werden sich vielleicht erinnern.

Wer diese geselligen Zeiten zu Hause aufleben lassen möchte, dem seien aktuell die Filme des tschechischen Kultregisseurs und Oscarpreisträgers Jirí Menzel (82) empfohlen. Vom Meister der Komödie, der in der Schweiz den Kabarettisten Emil Steinberger zu seinen Fans zählt, ist soeben eine neue DVD-Box mit drei Werken aus den späten 70er- und frühen 80er-Jahren ­erschienen. Dazu wurden die Filme aufwendig restauriert sowie dank Untertiteln erstmals wieder dem deutsch- und französischsprachigen Publikum zugänglich gemacht.

Vier Städter in der Provinz

Unser persönliches Highlight ist «Das einsame Haus am Waldesrand», eine Sozialkomödie, die auf dem böhmischen Land spielt. «Das einsame Haus» wirkt intellektuell und filmgeschichtlich weniger ambitioniert als die anderen beiden Werke der Box – «Die wunderbaren Männer mit der Kurbel» sowie «Kurzgeschnitten» –, entwickelt aber mit vordergründig einfachem ­Humor eine grosse Tiefe.

Das liegt in erster Linie an der Hauptfigur, dem alten Komárek (Josef Kemr), der sein idyllisches Landhaus an eine Familie aus Prag verkaufen will. Zumindest geht er auf das Kaufangebot der Familie – Vater und Mutter mit zwei kleinen Kindern – ein, zieht aber vorerst nicht aus. So müssen sich die vier Prager Familienmitglieder ihr neues Feriendomizil mit diesem stillen, verschlagenen, aber gutmütigen Landmenschen teilen.

Dass Komárek nicht so sehr an einem Hausverkauf interessiert ist, sondern sich vielmehr an der Anwesenheit der vier Grossstädter mit ihren kleinen Macken erfreut, merkt man als Zuschauer schnell. Die Familie muss es indes auf die harte Tour lernen: Das Haus ist feucht, die Kinder bekommen Flöhe, und dann holt der alte Komárek auch noch die Nachbarn zu sich, um ihnen zu zeigen, wie «seine ­Prager» bis mittags ausschlafen. Hat man schon mal so etwas ­gesehen?

Am besten verstehen sich ­Komárek und die beiden Kinder, die ihn kurzum als «Grossvater» adoptieren. Zudem wollen sie von ihm erfahren, wie seine Kuh heisse. «Die heisst nicht. Das ist nur eine Kuh», antwortet der Alte. «Können wir ihr Jitka sagen?», fragen die beiden. «Könnt ihr. Der Kuh ist es egal.»

«Das einsame Haus am Waldesrand» zeigt die Schönheit des Landlebens, wirkt aber an keinem Punkt sozialromantisch. Dafür bleibt der alte Komárek zu unberechenbar und sperrig. Zudem wird das böhmische Land von seltsamen Figuren bevölkert, darunter einem vermögenden Paar, das eine alte Mühle zu einer kitschigen Villa ausbaut.

Der Kommunismus spielt in diesem wie in den anderen beiden 70er- und 80er-Jahre-Filmen nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle. Jahre zuvor, 1969, hatte Jirí Menzel mit «Lerchen am Faden» ein sozialkritisches Werk herausgebracht, das seinerzeit von den ­kommunistischen Machthabern verboten wurde; nach dem niedergeschlagenen Prager Frühling von 1968 hatte in der Tschechoslowakei eine Zeit der Repression begonnen.

In zwei Filmen der Box umschifft Jirí Menzel das Thema Kommunismus nicht zuletzt durch die Wahl der Epoche: «Die wunderbaren Männer mit der Kurbel» spielt im Prag des beginnenden 20. Jahrhunderts und ist eine Hommage an das frühe tschechische Kino. Menzel selbst spielt darin einen Kameramann, der Dreharbeiten mit Schauspielern für eine «Dummheit» hält und lieber mit Dokumentartechniken experimentiert. Dass er diese Worte als Schauspieler, in der Rolle des Kameramanns, spricht, gehört zu den vielen ironischen Momenten dieses Films und lässt den Geist der Nouvelle Vague spüren.

Blondine, Bier und Brot

Medientechnik wird auch in «Kurzgeschnitten» – ein Film nach einer Erzählung von Bohumil Hrabal – zum Thema gemacht, diesmal anhand einer schönen Brauersfrau (Magda Vášáryová), deren langes blondes Haar zum Zankapfel zwischen Tradition und Moderne wird. Wie so oft bei Menzel wird hier das weibliche Geschlecht in einer Position der Stärke gezeigt: Die schöne Brauersfrau verschlingt zum Frühstück Schweinshaxen und leert Bierkübel, während ihr leicht verklemmter Mann an einem Stück Brot kaut. Haupt­erkenntnis der Frau: «Und das Gefährliche ist das Wahre.»

Die neue DVD-Box bildet den zweiten Teil einer auf mehrere Jahre angelegten Jirí-Menzel-Filmkollektion des Verlags Trigon Film. Der erste Teil mit frühen Werken, darunter das oscarprämierte «Scharf beobachtete Züge», ist 2016 erschienen.

Treibende Kraft hinter der Wiederveröffentlichung ist der Schweizer Filmemacher und Pianist Robert Kolinsky, der auch als Leiter der Martinu-Festtage Basel bekannt ist. Cineasten sei gesagt: Bevor einem zu Hause in der Corona-Isolation die Decke auf den Kopf fällt, sollte man beherzt zu diesen DVDs greifen.

Jirí-Menzel-Box Nr. 2, 3 DVDs, Trigon Film, ca. Fr. 45.–.