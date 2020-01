Überfälliger Mind Change

«Die kleine Sprachsprechstunde» als Podcast:

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Heute werde ich Sie überfallen, nämlich mit dem Wort «überfällig». Nun hat das zwar nichts mit Überfällen oder anderen Verbrechen zu tun, aber das Wort überfällt uns auf Schritt und Tritt. Schlagen Sie irgendeine Zeitung auf, und Sie werden erstaunt sein, was alles überfällig ist. Der Machtwechsel in Venezuela. Der Einheitssatz für die Mehrwertsteuer. Die Rentenreform, in Frankreich und natürlich auch in der Schweiz. Ganz generell ist ein Umdenken, neudeutsch «mind change», egal, wo und wohin, allemal überfällig.