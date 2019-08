Turmbau zu Basel

Konzipiert hat sie der Komponist und Mitinitiator des Festivals, Beat Gysin, zusammen mit dem Genfer Architektenbüro Made. Es handle sich um eine Art Orgelskulptur, erklärte er an der gestrigen Medienkonferenz. Einige Dutzend Röhren seien in einem Gehäuse zusammengefasst und würden von einem 60 Meter hohen Kran baumeln. Die Hohlkörper könnten blasend, schlagend oder mit Hilfe von Elektronik zum Klingen gebracht werden.

Sechs Komponisten wollen Neue Musik für die Skulptur schreiben. «Rohrwerk. Fabrique sonore», so der Titel, ist gemäss Gysin Musikinstrument und Resonanzraum in einem und versinnbildlicht damit die Idee des Festivals, nämlich eine Schnittstelle zwischen Musik und Architektur zu schaffen. Je zwei Bläsern und Perkussionisten, ein Bühnenbauer und nicht wenige Sicherheitsleute stehen bereit. Zudem wurde eine Standleitung zur Wetterwarnung des EuroAirport installiert, denn ab Windböen von 30 Kilometern pro Stunde müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Einzelne Performances sind frei zugänglich, Konzerte kostenpflichtig.

Leuchtende Kuppel

Eine «Kuppel-Show» der etwas anderen Art verspricht das Projekt «Mosaïque lumineuse de la coupole du temple» des Komponisten Ivan Wyschnegradsky. Er entwickelte in den 1940er-Jahren die Vision eines Spiels aus Lichtprojektionen und Mikrotönen. Dieses soll nun in der Kuppel der Markthalle erstmals realisiert werden.

Die Festivalbesucher sind zudem eingeladen, Stadt und Region zu Fuss zu erkunden: Die Komponistin Marianne Schuppe will mit Hilfe von zehn Chören Basel in eine Landschaft von summenden Lauten verwandeln («Die Summe», heisst das Projekt); die Literaturwissenschaftlerin Barbara Piatti und der Komponist Paul Clift versprechen auf einem Spaziergang Erlebnisse à la «Alice im Wunderland» («Portal Fantasies»); zudem bietet das Festival eine spezielle App, mit der sich Klänge sammeln lassen, eine Art «Pokeomon GO für die Ohren», so der Intendant.

Insgesamt 30 Programmpunkte zählt Zeiträume, viele entstehen mit Partnern wie der Hochschule FHNW oder Gare du Nord. Ein Informationspavillon bei der Mittleren Brücke ist während des Festivals von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Zeiträume hat ein Budget von 700000 Franken (mit Kooperationspartnern 1,3 Millionen Franken). Der wichtigste Beitrag, 300000 Franken, stammt aus den Swisslos-Fonds der Basler Halbkantone. Die Ausgabe 2019 steht unter dem Motto «Der gemeinsame Raum». Es gehe darum, für einen flüchtigen Moment Räume zu erzeugen, indem man Leute zusammenbringe, so Bernhard Günther.