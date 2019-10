Schreiben auf bodenlosem Grund

Sie gehört zu den kritischen Intellektuellen des Landes, für die die Geschichte Polens selbstverständlich eine multikulturelle ist. Sie benennt die verdrängten Schattenseiten, die dunklen Flecken, nicht nur in ihren Büchern, sondern auch in öffentlichen Auftritten. Als sie den Nike-Preis erhielt, den bedeutendsten in Polen, sprach sie in ihrer Dankesrede von der Unterdrückung von Minderheiten und Verbrechen – unter anderem an den Juden des Landes. Und – äusserste Provokation! – dass man von den Deutschen lernen könne, wie man mit einer problematischen Vergangenheit umgeht. Das machte sie zur «Verräterin»; eine Zeit lang wagte sie sich nur mit Bodyguards an die Öffentlichkeit.

Ein Jude steht auch im Zentrum ihres umfangreichen Romans: «Die Jakobsbücher», 2014 im Original erschienen und eben im Zürcher Kampa Verlag auf Deutsch, erzählt auf über 1100 Seiten die Geschichte von Jakob Frank, einer der vielen selbsternannten Erlöserfiguren, die im 18. Jahrhundert in Polen auftauchten. Er sah sich als Reinkarnation des alttestamentarischen Jakob, aber auch des Pseudo-Messias Sabbatai Zwi, und scharte eine grosse Anhängerschaft um sich (Goethe, dem die Figur durchaus bekannt war, nannte ihn einen «Schwindler»).

«Wir trauen der Realität nicht so wie ihr»



Frank, der das Judentum in die Moderne führen und es vom strengen Regelwerk von Torah und Talmud lösen wollte, geriet zwischen die Räder der jüdischen Orthodoxie und der katholischen Kirche, wich zwischendurch ins Osmanische Reich aus, konvertierte zum Islam, später dann zum Katholizismus, bat beim Kaiser in Wien um ein eigenes «Frankenreich» und erhielt, gegen Ende seines Lebens, wenigstens ein Schloss im deutschen Offenbach, wo er als «Baron von Offenbach» mit 400 Anhängern lebte.

Zwischen Erlöser und Scharlatan: Es sind solche ambivalenten Gestalten, solche unruhigen Epochen, die Olga Tokarczuk reizen. Immer wieder bewegt sie sich in einem Zwischenreich zwischen Realismus und Fantastik. «Wir trauen der Realität nicht so wie ihr», hat sie einem britischen Interviewer einmal gesagt und meint damit auch die Bodenlosigkeit eines Landes, das von den Nachbarmächten mehrfach von der Landkarte getilgt wurde. Sie beschäftigt sich mit esoterischen und okkulten Traditionen, mit Alchemie und der Kabbala.

In ihrem Werk reist sie gern durch die Epochen, aber auch durch Genres, wechselt die Erzählperspektiven und wirft manchmal die Einzelteile ins All, damit sie sich dort gleichsam zu Sternbildern formen im Auge des Betrachters bzw. der Leser. «Konstellationen» nennt sie selbst diese Formen.