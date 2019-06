Wieso man diesem Festival die Türen einrennt

Die Helden in «Drie/Drei» sollen bald den Kindergarten besuchen. Weil einer der Brüder entwicklungsverzögert ist und unter epileptischen Anfällen leidet, haben die Eltern einen «besonderen», weit entfernten Kindergarten gewählt, in den, aus logistischen Gründen, alle drei gehen sollen. Anders als die Nachbarkids. Die drei sind sauer und hauen ab.

Kindgerecht umgesetzt

Das Erleben von Behinderung und Anderssein, von Verlassenheitsgefühlen und Heimweh, Angst vor der Welt und gar Todesangst: All dies wird kindgerecht umgesetzt – Nuggi-nah an der Lebensrealität, ohne das junge Publikum dabei in tiefe Abgründe zu stürzen. Die kluge interaktive Sequenz am Schluss hebt das Geschehen vollends ins Spielerische (letztmals morgen).

Jetse Batelaans Theater Artemis fasziniert mit seinem Kinder- und Erwachsenenstück «Krieg». Foto: Kurt Van der Elst

Dass der Holländer Jetse Batelaan, der mit dem krassen, zugleich slapstickreich grotesken Stück «Krieg» in der Gessnerallee gastiert (ab 7 J., 20.–22. Juni), demnächst (nicht nur) dafür an der Biennale von Venedig mit dem Silbernen Löwen geehrt wird, überrascht nicht. Und zeugt vom Riecher der Programmgruppe.

Während der niederländische und flämische Fokus am «Blickfelder» mittlerweile Tradition hat, arbeitet man 2019 erstmals mit einem Museum zusammen: Mit dem Museum für Gestaltung sowie anderen Teilnehmern entstanden Projekte mit Schulklassen, deren Ergebnisse auch im Museum zu besichtigen sind. Auf der Museumswiese befindet sich das Festivalzentrum mit Jekami-Projekten.

Bis 23. Juni. www.blickfelder.ch