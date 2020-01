Wenn uns die Welt entgleitet

Und der Regen rauscht

Auf den Brettern aber lässt der Regisseur und visuelle Dichter seine zwei Schauspieler erst einmal munter in Rollstühlen sausen und kreiseln wie Kinder, die Fez machen. Wie wieder Kind-gewordene Alte. Karin Pfamatter und Maximilian Reichert tragen farbenfrohe Fleecejacken mit pinken Applikationen und wirbeln noch herum, als sich der Vorhang langsam senkt: als Projektionsfläche für den Stücktitel samt der Information «Fiktion, 1979».

Und der Regen rauscht. Prasselt. Tost. Plätschert. Die Lichtorgel singt dazu ihr Lied in Rot, Blau, Grün, Orange, Pink – und Missy Elliott ihr «I Can’t Stand The Rain.» Zeit für die ersten Wörter aus Frischs 150-seitiger Erzählung, eingeblendet: «Es müsste möglich sein...» Es müsse doch möglich sein, «ein Tal zu erzählen», nervte sich der Schweizer Schriftsteller, als er sich zum dritten Mal an seine Tessiner Geschichte setzte. Seinen Helden Herrn Geiser freilich lässt er zu Beginn an der Aufgabe verzweifeln, «eine Pagode zu türmen aus Knäckebrot» und dabei nichts zu denken, nichts zu hören, keinen Donner, keinen Regen.

Gletscher schmelzen, Berge rutschen, Böden erodieren. Und die Erinnerung wird löchrig.

Herr Geiser wirds nicht schaffen. Aber Frisch erzählt am Ende viel mehr als ein Tal. In seiner fugischen Pagoden-Prosa mit den eingefügten Dokumentschnipseln fasst er die Endlichkeit des Menschen und die Ewigkeit der Erde. Geiser, der nach der Pensionierung von Basel ins Dorf zog, hat Partnerin und Katze verloren; nun verliert er das Gedächtnis. Lexikon- und Zeitungsausschnitte sowie selbst gekritzelte Wissensfetzen, die er retten will, pappt er an die Hauswände. Als schliesslich ein grosser Regen das Dorf vom Rest der Welt trennt, trennt auch er sich fast davon.

Es gibt keine feste Burg im Leben: Gletscher schmelzen, Berge rutschen, Böden erodieren. Und die Erinnerung wird löchrig, wenn die Alzheimer-Plaques sich ins Hirn schieben. Was bleibt, ist Rauschen. Regenrauschen, weisses Rauschen, wabriger Nebel. Watte im Kopf. Und, im Goldwäschertal, das Tasten nach den kleinen, harten Nuggets der Erinnerung.