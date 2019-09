Verstärkter Bezug zur Gemeinde Birsfelden

Die Zusammenarbeit mit der Kaserne soll auch in der kommenden Saison fortgeführt werden. Die neue Spielzeit, welche diese Woche beginnt, soll ausserdem vom Thema Birsfelden geprägt sein. Die Verbundenheit des Roxy zu der Gemeinde drückt sich dabei durch das Projekt «Multiversum Birsfelden» und das Krimistück «Twin Peaks» aus. Bei «Multiversum Birsfelden» handelt es sich um einen Hörspaziergang durch die Ortschaft, bei dem ansonsten als selbstverständlich wahrgenommene Orte neu betrachtet werden können. Mit «Twin Peaks» – bei dieser Produktion wird Bezug auf die gleichnamige Kult­serie aus den 90er-Jahren genommen – wird zusammen mit Bewohnern der Gemeinde eine Serie kreiert, die beim eigent­lichen Theaterstück dann ein wichtiger Bestandteil sein wird.

Grosses Jubiläum

Neben solchen Produktionen, die eng im Kontext des Roxy und seiner Umgebung entstehen, wird die kommende Spielzeit auch durch das 25-Jahr-Jubiläum des Theater Roxy geprägt. In diesem Zusammenhang entstehen in Anlehnung an das Tanzkurzstückformat Mixed Pickles kurze choreografische Arbeiten von verschiedenen Künstlern aus diesem Bereich sowie ein Jubiläumsfilm, der entscheidende Momente der letzten 25 Jahre zusammenfasst.

Zudem breitet sich das Roxy räumlich weiter aus: Neben einem neuen Proberaum, der dem Roxy als Zwischennutzung zur Verfügung gestellt wurde, dürfen die Theaterschaffenden ab Herbst 2019 auch leer stehende Geschäftslokale vis-à-vis des Roxy nutzen. Auch finanziell soll das Roxy stärker unterstützt werden: Aktuell liegt dem Landrat eine Vorlage vor, die eine Er­höhung der Subventionen für das Roxy von 100000 Franken vorsieht. Insgesamt würden sich die Subventionen des Kantons Baselland ans Roxy auf 650000 Franken belaufen.