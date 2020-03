Umzingelt von Mimosen

Seit ich Theater mache, wurden Stücke von mir mit Petitionen belegt. In Brasilien sorgte der Bürgermeister von Rio de Janeiro persönlich dafür, dass drei meiner Performances nicht ­gezeigt werden konnten, in Paris unterschrieben 10'000 Anhängerinnen einer katholischen Kleinpartei eine Petition gegen meine Arbeit, in Russland darf ich seit meinen «Moskauer Prozessen» nicht mehr einreisen. Und in meiner Heimatstadt ­St. Gallen wurde vor zehn Jahren das Stück «Der St. Galler Lehrermord» gleich ein ganzes Jahr vor Probenbeginn abgesagt.