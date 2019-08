Träumen Sie auch von Kuba?

Der Opa war der Umverteilungschef



Federführend in Konzept und Regie war der 1972 in der Schweiz geborene Stefan Kaegi der Gruppe Rimini Protokoll. Und die Fragen, die er an die vier Experten des kubanischen Alltags heranträgt, sind die unseren: Inwieweit hat das Land, das dem Kapitalismus die Stirn bieten wollte, für seine Bevölkerung eine bessere Welt geschaffen? Welche Steine wurden ihm in den Weg gelegt, und vom wem? Was müsste man anders machen, um eine wirklich soziale und faire Gesellschaft hinzubekommen? Das Quartett blickt für die Antworten zurück auf das Leben der Grosseltern.

Daniels Opa hatte gar als Fidel Castros Minister für Enteignung und Umverteilung geamtet, bis er mit der sich einschleichenden Korruption nicht mehr gut klarkam. Der Enkel nimmt die öffentlichen Reden des (Ex-)Ministers auf der Bühne kritisch unter die Lupe; historisches Foto- und Filmmaterial belebt den retrospektiven Ansatz. Überhaupt interagiert die Enkelgeneration während der Vorstellung permanent mit der Generation Castros – und mit uns. Sie erkundigen sich nach den Ungleichheitserfahrungen hierzulande, verweisen auch auf schweizerische Verstrickungen in der erstickenden Sanktionshistorie Kubas.

Geschichtsheroen als Pappkameraden



Und sie erzählen von sich persönlich, während eine alte Singer-Nähmaschine sich durch die Jahre und die Geschichte rattert: von der klandestinen Ankunft Castros und Che Guevaras auf Kuba in der Jacht namens Granma im Jahr 1956 über den Mauerfall 1989, der alles veränderte und auf der Karibikinsel zur Hungersnot führte, bis hin zu Kubas privatwirtschaftlichen Öffnungen – und Verwerfungen – von heute. Per Livecam übertragene Animationssequenzen machen aus den Heroen buchstäblich Pappkameraden und stellen die historischen Momente nach (Video: Mikko Gaestel).

Und die Laien spielen hinreissend frisch von der Leber weg. Wenn die Posaunistin Diana um die Welt reist, dann, um als Musikerin Karriere zu machen, bekennt sie – und nicht, um die Soldaten zu beflügeln, wie einst ihr Opa mit seiner Band. Milagro, Enkelin einer Näherin, ist zwar begeistert, dass ihr die Revolution ermöglicht hat, zu studieren: Sie ist die Erste in ihrer Familie mit Hochschuldiplom. Aber dass sie mit dem ersehnten Job als Geschichtsprofessorin weniger verdienen wird denn als Touristenguide in Havanna, zeigt ihr, dass etwas schwer schiefgelaufen ist. Auch im Kampf gegen den Rassismus sei in der kubanischen Gesellschaft noch viel zu tun, sagt sie auf der Bühne Nord.