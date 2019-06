Tote Kinder, tote Greise und die Schuldfrage

So friedlich ist das Getier aber nur deshalb rund ums Lagerfeuer versammelt, weil es schon tot ist. Ausgestopft wie die Kinderkleidung, die da in einer Ecke auf vergammelnden Autoreifen hockt wie eine erstarrte Leiche. Man schreit und tobt, so lange man lebt – erzählt das Stück der 1983 in Frankfurt am Main geborenen Dramatikerin.

Grausige Bluttat



Lisa Danulat hat sich am Staatstheater Mainz übers letzte Jahrzehnt zur anerkannten Theaterautorin geschrieben. Und die Uraufführung der Partitur «Entschuldigung», die sich, couragierterweise, der scheidende Neumarkt-Chef Peter Kastenmüller gesichert hat, gastiert demnächst an den Autorentagen in Berlin, einer Plattform für zeitgenössische Dramatik. Das Stück fusst auf der grausigen Bluttat, die Schweden 2008 erschütterte.

Eine deutsche Stalkerin – eine 32-jährige Studentin, die nicht von ihrem schwedischen Urlaubsschwarm lassen konnte, obwohl er die Beziehung längst beendet hatte – brach ins Haus ihres Angebeteten ein. Sie erschlug mit einem spitzen Hammer das einjährige wie das dreijährige Kind und verletzte deren Mutter, die Lebensgefährtin des Mannes, schwer. Bis in die letzte Instanz leugnete die psychisch angeschlagene Frau das Verbrechen, trotz erdrückender Beweislage. Lisa Danulat lässt nun fremde Stimmen den Fall schildern; Hanna Eichels verliebte Rucksackreisende dagegen behauptet immer wieder: «Das ist nicht meine Geschichte. Meine Geschichte geht anders aus.»

Aber die Wirklichkeit der Dinge kommt der Wirklichkeit der Fantasien regelmässig in die Quere. Wir verfügen bloss über fragmentarische Ansichten unseres Daseins, erhaschen kurze Blicke in den Spiegel wie damals bei der Tat die Mutter der toten Kinder, bevor sie ins Koma fiel. Und Danulat stellt in dem in Wiederholungen kreisenden Stück das Realitätsgebastel im Kopf nach: diesen Strudel aus Erinnerungen, Deutungen, Missverständnissen. Ihre Figuren sind immerzu auf der Suche nach dem «Fehler», ab dem alles schiefging: ein sinnloses Unterfangen, denn eine solche Ent-Schuldigung existiert nicht.

Schmerz der Einsamkeit



Die Story der Studentin und ihrer Vorverurteilung durch die Medien bildet dabei lediglich einen Flügel von Danulats ziemlich schematischem Triptychon über Leben, Tod und Schuld. Die zweite, zwischendurch hineingeschnittene Geschichte dreht sich um eine einsame Rentnerin, deren Sohn sich alle Jubeljahre mal meldet und deren Mann in Pseudo-Aktivitäten abtaucht.