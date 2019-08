Sie jagen das Patriarchat – und sich selbst

Zeit, zu schreien! Sie tuns, auf den Strassen – und auf den Bühnen des Zürcher Theater Spektakel.

Nun ist es ja nicht so, als sei die Unterdrückung der Frau am Theater noch nie thematisiert worden. Henrik Ibsens «Nora oder Ein Puppenheim» beispielsweise wurde 1879 uraufgeführt. Seither haben es die in der Gesellschaft oft ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen auf verschiedenste Weise auf die Bretter geschafft, die bekanntlich die Welt, also vor allem die patriarchale Welt, bedeuten; beliebig ins Repertoire greifend, zieht man etwa Elfriede Jelineks «Krankheit oder moderne Frauen», uraufgeführt 1987, heraus oder Eve Enslers «Vagina Monologues» von 1996. Aber neue Frauen-Performances aus Europa und aller Welt machen klar: Da geht noch was. Besser: Da muss noch was gehen!