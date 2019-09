«Ohne ein gewisses Risiko geht es nicht»

Das Theater Roxy in Birsfelden erhält 650'000 Franken Subvention. Wie viel erhält das Häbse-Theater und wie viel das Theater Teufelhof?

Häbse: Nichts. Aber ich habe auch noch nie einen Antrag gestellt. Wir hatten allerdings hin und wieder mal Unterstützung vom Lotteriefonds – jetzt heisst das allerdings Swisslos-Fonds. Das waren aber nur Beiträge an einzelne Produktionen, wenn wir zum Beispiel ein ganz grosses Projekt angepackt haben. Das war immer sehr willkommene Hilfe, aber in einem sehr bescheidenen Rahmen.