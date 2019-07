Knallbunte Comicwelt auf dem See

Dieses Jahr ist die Spielstätte einem grossen Schiffsbug nachempfunden, worüber ein überdimensionales Abbild des Kopfes der Freiheitsstatue thront. So ist auch klar, welche Destination der Musical-Kahn im Verlauf des Abends ansteuert: New York. «Ich war noch niemals in New York» basiert auf Liedern des Komponisten und Sängers Udo Jürgens und wurde 2007 in Hamburg uraufgeführt.

Zwischenzeitlich tourte das Musical durch Europa und wurde auch in Tokio aufgeführt, bevor es nun auf der Thuner Seebühne zum ersten Mal open air und in einer aktualisierten Fassung gezeigt wird. Bevor der Musical-Dampfer am Aufführungsabend so richtig Fahrt aufnehmen kann, prüft Petrus allerdings erst noch die Regenfestigkeit des Vorpremierenpublikums. Ein heftiger Schauer entlädt sich zu Beginn des Stückes über der Spielstätte, sodass nicht nur unter der Bühne ein See ist, sondern bald auch auf derselben.

Fulminante Show



Das Musical-Personal lässt sich aber von den Pfützen, die bei jedem Tanzschritt ordentlich spritzen, nicht aus dem Konzept bringen, sondern legt einen fulminanten Auftakt zu einer Show hin, die sich in den folgenden zwei Stunden als rasant getaktete Angelegenheit entpuppt. Insgesamt 20 Gassenhauer, aber auch nachdenklichere Nummern aus der Feder von Jürgens intoniert das Orchester unter der Leitung von Musikchef Iwan Wassilevski.

Gleich zu Beginn erklingt der Ohrwurm «Vielen Dank für die Blumen», der Bekanntheit erlangte als Titellied der deutschen Fassung der Zeichentrickserie «Tom und Jerry». Die Trickfilm-Assoziation passt denn auch zur stilisierten Bildsprache, die Regisseur Werner Bauer für sein Musical gewählt hat und die von Kostümbildnerin Mareike Delaquis Porschka stimmig umgesetzt wird. Scharf gezeichnete Silhouetten wuseln da auf dem Schiffbug herum, knallige Farben und grafische Formen werden grossflächig eingesetzt. Zudem sind Perücken, Gestik und Accessoires drastisch überzeichnet, sodass man sich im Universum eines Comics wähnt.

Comic im Zentrum



Eine Comicband steht denn auch im Zentrum der Rahmenhandlung. Darin wartet Seniorin Maria (Sabine Martin) im Altersheim an ihrem Geburtstag vergeblich auf den Besuch von Tochter Lisa. Stattdessen schaut Heimcompagnon Otto (Hans B. Goetzfried) vorbei und schenkt Maria einen Comic. Bald entführen Spiderman, Captain America, Wonderwoman und andere Helden des Marvel-Universums die vife Dame in einen Tagtraum. Darin flieht Maria zusammen mit Otto aus dem Altersheim nach New York, um dort zu heiraten.