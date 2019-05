Jung, weiblich, kollegial: Das neue Neumarkt-Theater

Milz, 1989 in Bayern geboren, ist die Jüngste im jungen Leitungsteam. Reingewachsen in eine Hippiekultur, probierte sie alles Mögliche aus, bis sie sich 2015 um einen Studienplatz für Dramaturgie an der Zürcher Hochschule der Künste bewarb – und Hayat Erdogan auffiel: Die 1981 in Baden-Württemberg in eine türkische Gastarbeiterfamilie geborene Leiterin des Fachbereichs, die in der Kindheit ­keinen Bühnenkontakt hatte («wie im Klischee», sagt sie), sass im Auswahlgremium.

Die jüngste gab den Anstoss



Dass die zwei nun mit der 1983 in München geborenen ­Julia Reichert – die von 2011 bis 2013 am Neumarkt Dramaturgin war, dann ans Schauspielhaus und später ans Luzerner Theater wechselte– das erste weibliche Direktionstrio, Triummulierat, an einem Zürcher Theater stellen, ist Tine Milz zu verdanken: Sie hatte die gemein­same Bewerbung angeregt.

Acht Premieren stehen in der Sparte Theater schon mal fest. Den Auftakt macht «They Shoot Horses, Don’t They?» nach dem Roman des amerikanischen ­Autors der Great Depression, ­Horace McCoy, und nach dem gleichnamigen Film. Aber vor der Aufführung im Saal (18.9.) gibts unter dem gleichen Titel einenöffentlichen Tanzmarathon (22.8.) und eine performative Eventskulptur (6.9. bis 10.9.). Regisseur dieser drei Formen wird der amerikanische Multimedia-Künstler Mike Bonnano sein. Bonnano rief an der Pressekonferenz dazu auf, zum ­«Auditioning» auf die Landi­wiese zu kommen, das während des Theaterspektakels als einmaliges Format stattfindet.

Erwartungen unterlaufen



Derartige Formate, zu denen auch ein- bis zweimonatige Künstlerresidenzen an der Chorgasse gehören, bekommen im Neumarkt-Theater von Hayat ­Erdogan, Tine Milz und Julia ­Reichert gar eine eigene Sparte namens «Playground». Die dritte Sparte – die Leiterinnen sprechen gern vom «Dreispartenhaus» – heisst «Akademie»; und soll zu denken geben. Der Basler Theatermann Boris Nikitin kuratiert da etwa eine «essayistische Konferenz mit Vorträgen und Lecture-Performances» zum Thema Propaganda und Wett­bewerb um Aufmerksamkeit (27.9. bis 29.9.) Die Website zum gesamten Neumarkt-Programm wird Ende August aufgeschaltet.

Grundsätzlich wolle man enge Theatererwartungen unterlaufen, erklärte Reichert im Gespräch – und Freiraum haben für das, was die drei in ihrem Manifest aus 12 Punkten «Unbedingtes Theater» nennen. In ihm soll das Als-ob und seine Brüchigkeit stets und unironisch mitreflektiert werden. Ob sich das ­Profil noch genug von dem der Gessnerallee unterscheidet? Dafür setze man auf das feste Ensemble, die Werkstätten, die Intimität des Raums, so Reichert. Die sieben Ensemblemitglieder– darunter auch Tanzschaffende und Sängerinnen – stellen sich an der Eröffnung am 22. August vor. Bekannt sind hingegen die Regisseure, etwa der Belgier ­Benny Claessens, der «Mass für Mass» inszenieren wird, und der Zürcher Dominik Locher.