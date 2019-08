Internationales, Lokales und bekannte Kernthemen

Internationales und Lokales steht auch auf dem Programm der Kaserne für die kommende Spielzeit, die am 11. September startet. Dabei bleiben Themen wie Verletzlichkeit, Tod, Ausgrenzung, kulturelle Vielfalt und Identität nach wie vor zentrale, langfristig zu verhandelnde Pfeiler des Programms.

being here, doing this!

Eröffnet wird die Saison mit dem Themenschwerpunkt «tell­ing stories», wobei das Erzählen von Geschichten als Weg der Vermittlung und als Möglichkeit, Fragen zu stellen, betrachtet wird. In diesem Rahmen zeigt Boris Nikitin als Auftakt die Premiere von «Versuch über das Sterben», ein Projekt zum Tod seines Vaters und Nikitins Coming-out, das 20 Jahre zurückliegt. Geschichten werden auch an dem interdisziplinären Abend mit dem Titel «being here, doing this!» erzählt. In Kooperation mit dem Literaturhaus Basel und dem Institut Neue Schweiz werden Fragen zur Herkunft und Heimat thematisiert.

Ein spannendes Highlight findet ausserdem im Oktober den Weg in die Kaserne: Ein Rechercheprojekt über das Gefängnis Palmasola in Bolivien wird in Theaterform verpackt präsentiert – eine Produktion von Christoph Frick und dem Theater Klara. Dazu kommen musikalische Höhepunkte wie das Aufeinandertreffen von Carl Craig mit dem Sinfonieorchester Basel sowie ein Konzert des deutschen Hip-Hop-Sängers Trettmann, der zuletzt vor vier Jahren an der Kaserne auftrat.

Mit Zirka Zirkus, einer Zusammenarbeit zwischen Station Circus und der Kaserne, werden zudem zeitgenössische Zirkuskünste ins Zentrum gerückt – das bereits in zweiter Runde. Die Kaserne Basel bleibt ihren Kernthemen somit auch in der kommenden Saison treu, legt Wert auf Kollaborationen und eine hohe Diversität an Theater-, Tanz- und Musikproduktionen.