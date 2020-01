Ich denke, also konsumiere ich

Bis im September ist das Geschwisterpaar des Theaterkabaretts Birkenmeier noch unterwegs. Danach werden sie nur noch für spezielle Anlässe auftreten. Das neue Programm «Schwindelfrei» zieht also einen langen Strich unter 40 Jahre Bühnenerfahrung, in welchen sich die Basler Sibylle und Michael Birkenmeier in der Schweizer Theaterszene etablierten.