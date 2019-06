Florian Scholz ist neuer Chef am Stadttheater Bern

Der designierte KTB-Intendant Florian Scholz im Video-Interview. (Bild: Raphael Moser)

Scholz ist ausgebildeter Schauspieler und war zuvor unter anderem am Maxim-Gorki-Theater Berlin und an der Schaubühne Berlin tätig. Am Deutschen Nationaltheater in Weimar arbeitete Scholz von 2002 bis 2005 als Assistent von Generalintendant Stephan Märki, dessen Nachfolge er nun in Bern antritt.

Schauspiel unter neuer Leitung

Für das Schauspiel bringt Scholz seinen eigenen Spartenleiter mit nach Bern, wie er im Interview mit dem «Bund» sagt: Schauspiel-Chef ist ab der Spielzeit 2021/22 der 42-jährige Schweizer Roger Vontobel, derzeit Hausregisseur am Düsseldorfer Schauspielhaus. Vontobel wird in Bern Cihan Inan ablösen.

Bei der Neubesetzung der Intendanz folgte der KTB-Stiftungsrat dem Antrag einer achtköpfigen Findungskommission. Mit Scholz’ Ernnenung endet ein mehrmonatiger Findungsprozess: Sein Vorgänger Stephan Märki war im Juli 2018 als KTB-Intendant zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass er eine Liebesbeziehung zu der Kadermitarbeiterin Sophie-Thérèse Krempl hatte. Das Paar hatte die Beziehung zuvor verheimlicht.