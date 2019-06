«Ein Abbau des Opern-Ensembles war nie das Ziel»

In der Saison 2017/18 gab es ein Novum am Theater Basel: Erstmals verzeichnete die Schauspielsparte mehr Publikum als die Oper. Die Auslastung sank im Musiktheater um zwei Prozent auf 60,7. Gibt Ihnen dies nicht zu denken?

Diese Beschreibung ist nicht ganz richtig. Wie Sie wissen, haben wir jede Saison spartenübergreifende Projekte, da kommt es darauf an, welcher Sparte letztlich die Auslastungszahlen zugutekommen. 2017/18 war Brechts «Dreigroschenoper» ein grosser Publikumserfolg. Die Planung und Betreuung haben Oper und Schauspiel gemeinsam übernommen. Im Geschäftsbericht wurde die Produktion dann aus buchhalterischen Gründen dem Schauspiel zugerechnet. Berücksichtigt man die Zahlen der «Dreigroschenoper», dann bewegen wir uns in der Oper auf dem Niveau der Vorjahre. Aber Andreas Beck hat dies ja schon vor einigen Monaten erklärt.