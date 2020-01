Die Natur der Sarasins

Eine Überseefrachtkiste, die bühnenbreit im Raum baumelt. Vogelflattern, das blechern durch die Stille bricht. Zwei junge Männer, die wie auf der Flucht unter der Kistenwand ins Offene robben. Es braucht nicht mehr als das, und es ist noch kein Wort gefallen, aber die Atmosphäre stimmt, man spürt sie schon, diese Mischung aus Engstirnigkeit und Expeditionsfernweh, die in den 1870er-Jahren von den jungen Fabrikantensöhnen Paul und Fritz Sarasin Besitz ergreift. Die sie forttreibt aus ­Basel, hinein in die blinden Flecken der Weltkarte, erst in den Dschungel auf Ceylon, später in die Regenwälder von Celebes, heute Sulawesi.