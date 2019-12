Die Kollateralwirkung von Kunst

«Was Gutes im Leben» sollte doch auch ihr einmal widerfahren können, findet die heruntergekommene frühere Bardame Maude Gutman, die in einer kalifornischen Trailersiedlung lebt. In einem Trödelladen hat sie für drei Dollar ein abstraktes Bild erstanden, das sie besonders hässlich findet und gerade darum ihrer streitbaren Nachbarin schenken will. Doch gab es Stimmen, die in der Trouvaille ein unsigniertes Werk des grossen Jackson Pollock vermuten. Und mit ihrem Bruder sowie einem befreundeten Ex-Polizisten bringt Maude es fertig, dass aus New York ein versnobter Kunstexperte einfliegt, um die Sache zu prüfen. Mit seiner Ankunft beginnt das Stück.