Die Demokratie stirbt unter grellem Gelächter

Eine gruselige Karikatur gelingt etwa dem grossartigen Zeguendi, wenn er sein Bond-Bösewicht-Lächeln automatenhaft an- und ausknipst. Supergiftig ist auch, dass Johan Simons die Liebenden Myriam und François, in buchstäblich splitternackter Verzweiflung ineinander verknäuelt, über die durchgelegenen Matratzen rollen lässt wie orientierungslose Clowns – und dass Macho François sich danach wieder anzieht, derweil Myriam lange unbekleidet auf der Seite kauert: als feuchter Traum ihres Geliebten, nach dem er ab und an tastet, ohne hinzusehen.

«I just had to laugh»

Aus dem Off intonieren die Beatles dazu ihr abgedrehtes «I just had to laugh», wenn die News den Tag füllen wie ein schlechter Trip. Als Simons 2004 die letzte (und später preisgekrönte) Premiere der Marthaler-Ära am Schauspielhaus Zürich stemmte mit Houellebecqs «Elementarteilchen», holte er aus dem Thesenroman eine Kälte und Härte heraus, die uns den Atem verschlug. Der schwarze Humor löste da ersticktes Gurgeln aus, kein lautes Gelächter wie in «Unterwerfung». Die Demokratie stirbt hier nicht in Dunkelheit wie bei der «Washington Post», sondern unter grellem Geussen und Gackern.

Ist es Resignation, dass die «Risse» in den Protagonisten diesmal nur noch als flotte Kabarettnummern durchgejuxt werden – weil ohnehin alles zu spät ist, wie François prophezeit? Oder verrät das eine gewisse Hoffnung auf bessere Zeiten? Im Matratzengrab herrscht am Schluss jedenfalls heitere Hilflosigkeit. Im Parkett auch.

Bis 29.3.