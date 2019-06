Der Frau die Gefühle, dem Manne die Pflicht

Wenige Tage vor dem Frauenstreiktag herrscht am Theater Basel alles andere als Streikstimmung. Am Freitag fand die letzte Premiere dieser Saison statt, zugleich die letzte in der Verantwortung der scheidenden Opernchefin Laura Berman. Das Programmheft ist wie am Theater Basel üblich in feministischer Orthografie gehalten («Sänger_innen»), und auch künstlerisch herrscht Frauen-Power. Die musikalische Leitung hat mit Daniela Dolci eine erfahrene Barockmusikerin, die Inszenierung stammt von der jungen Niederländerin Lotte de Beer, und selbstverständlich wird die Titelfigur der Dido nicht von einem Sopranisten oder Countertenor verkörpert, sondern von Nicole Heaston, die am Theater Basel auch schon als Händel-Alcina brillierte.