Und wie zornig sind Sie?

Wir Prinzen von Bel-Air



Wie können wir den tödlichen Verhältnissen von damals und heute begegnen, wenn unser eigener Luxus uns nur auf hohem Niveau mit globaler Ungerechtigkeit und kapitalistischer Unmenschlichkeit konfrontiert? Diese Frage stellt jetzt Regisseur Christopher Rüping in seiner Steinbeck-Adaption. Rüpings «Früchte des Zorns», am Freitag im Pfauen geerntet, ist die lang erwartete erste Inhouse-Produktion des Schauspielhauses Zürich unter der Intendanz von Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg – und diese Frucht ist oh, so süss! Zum Tränenseligwerden.

Zum Auftakt rappen da Benjamin Lillie und Kotoe Karasawa den Titelsong der Sitcom «Prinz von Bel Air» – dem rotzfrechen Helden bescherte der Umzug in den Sonnenscheinstaat Kalifornien bekanntlich die glückliche Wende. Und Steven Sowah animiert das Pfauen-Publikum zum Mitklatschen.

So lässt sich selbiges bestens gelaunt von einer fünfköpfigen selbsternannten Gucci-Gang – die nonchalant zusammengewürfelte, neonfarbene Klamotten von Nike über Chanel bis, eben, Gucci, spazierenführt (Kostüme: Lene Schwind) – in den weltwirtschaftskrisengeschüttelten, vertrockneten US-Bundesstaat Oklahoma mitnehmen. Man ist bereit für theatralen Elendstourismus samt obligatem Schamgefühlchen: Voll durchtrieben, wie der Regisseur des Jahres 2019 hier nicht bloss mit der sozialkritischen Romanvorlage des kalifornischen Literaturnobelpreisträgers spielt, sondern ostentativ auch mit uns!

Oklahoma ist eine Hungerhölle voller Staub – und Tom (Nils Kahnwald) kann seiner Familie da auch nicht helfen.

In der staub- beziehungsweise kunstnebelerfüllten Hungerhölle formen die Mitglieder der Familie Joad eine Skulptur der Not. Statt bunt tragen sie Schwarz: Bei Maja Beckmanns Ma Joad und ihrer schwangeren, 17-jährigen Tochter Rose (Nadège Kanku) sind es die knöchellangen Kleider und klobigen Schuhe der Bauersfrauen aus den 1930ern; ein schlichtes Büezer-Outfit ist es bei dem auf Bewährung aus dem Knast entlassenen Sohn Tom. Nils Kahnwald, Schauspieler des Jahres 2019, lässt die Zerbrechlichkeit des wortkargen jungen Mannes spürbar werden. Es reifen in ihm die titelgebenden Früchte des Zorns, obwohl er in seiner Seele jätet und jätet und kreuzbrav bleiben will, um der Familie beistehen zu können.