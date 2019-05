Oper? Geil!

So also fühlt sich der Kommunismus an, dachte ich, als ich kürzlich die Opéra Bastille in Paris besuchte, wo eine «Zauberflöte» zu sehen war. Das mit meinem Gedanken kam so: Neben mir sass eine ältere Lady, die im ersten Akt zu ersticken drohte, so arg versuchte sie ihr Husten zu unterdrücken. Damit Ruhe war, bot ich ihr Wasser an, was sie als Mitmenschlichkeit verstand. So kamen wir in der Pause ins Gespräch. «Haben Sie auch ein Abo?», fragte sie. «Ah, Sie kommen aus der Schweiz, da haben wir auch ein Haus, wir fliegen jeweils von Paris nach Genf. Entschuldigen Sie, dass ich huste, wir sind vor zwei Tagen aus Japan zurückgekehrt.»