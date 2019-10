Nah am Wald gebaut

Blendend weiss ist der Start von Andreas Becks Team in München ausgefallen, zumindest, was das erste Bühnenbild im Residenztheater angeht. Wobei: Weiss ist eine harte Farbe. Von Unschuld kann in der Uraufführung von Ewald Palmetshofers neuem bürgerlichem Drama «Die Verlorenen» keine Rede sein. Von einem unbeschriebenen Blatt mag beim neuen Resi-Intendanten auch niemand mehr sprechen, nicht nach dessen weitgehend makelloser Basler Traumbilanz, an der das nach München mitgezogene Ensemble und das Backstage-Kreativteam wesentlich beteiligt waren.