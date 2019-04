Hardy fährt wieder Motocross...

Bei Kabarettisten dürfte dieser vertiefte Werkkenntnis eher die Ausnahme sein. Doch wenn Emil in seinem neuen Programm «Alles Emil, oder?» als hyperventilierender, angehender Vater auf der Bühne seine Nummer mit dem freudig aufgeregten «Schwöschter, Schwöschter» anfängt, dann weiss der Herr, der in der Reihe hinter uns im Fauteuil Theater sitzt, schon im voraus, wie dieser Spitalbesucher in freudiger Erwartung seines Erstgeborenen heisst: «Wartenweiler».

Und wenn später im Programm der nicht übermässig mit Intelligenz versehene aber treuherzige Velorennfahrer «Hugi» auftritt, können manche ganze Textpassagen mitreden. Grossartig.

Das ist schon, wie man heute sagen würde, ein Alleinstellungsmerkmal dieses ehemaligen Luzerner Postbeamten, der zum international bekannten Kabarettisten wurde, dessen Nummern auch auf Hochdeutsch und Französisch funktionieren. Es gibt noch ein zweites: Welcher andere Kabarettist steht im Alter von 86 Jahren noch gut zwei Stunden auf der Bühne?

Agil wie ein Junger

Nur einmal musste er in der Vorstellung kurz den Spickzettel benutzen. Nur zwei oder drei Mal holperte er ganz leicht. Sonst: Perfekt! Und wenn er zum Schluss des ersten Aktes – also vor der Pause – sich im improvisierten Bett (nicht mehr als ein Brett) zum Schlaf sich bettet und sich immer wieder einen Zipfel der Bettdecke so zurecht schlägt, dass es für ihn stimmt, aber dann doch keine Ruhe findet, so steht er erstaunlich behende auf, für einen Mann seines Alters. Da staunt so manch ein Zeitgenosse unter den Zuschauern. Und manche eine andere Grau- oder Weisshaarige zollt ihm auf dem Weg in die Pause Respekt: «Hast du gesehen, wie fit er noch ist?» raunt sie ihrem Begleiter zu.

Tatsächlich. Nur hin und wieder braucht Emil Hilfe. Etwa, wenn er seinen Kopf fast nicht mehr aus dem Helm kriegt, den der Radrennfahrer Hugi sich zugetan hat, da er nun auch Elektro-Formel-Eins-Rennen fahren will. Dann ruft Emil hilfesuchend «Service!» und sofort kommt seine Frau Niccel auf die Bühne und steht ihm tatkräftig zur Seite. Es wird zu einer Art Running Gag dieses Programms, dieses «Service!»

In den zwei Stunden von «Alles Emil, oder?» ist viel ganz, ganz Altes drin. «Am Kiosk» zum Beispiel – die Sache mit dem Nougat-Dääfeli, das so effektiv beim Zähneziehen wirkt. Oder die Nummer «Im Verkehrshaus» – es sind Rotoren! nicht Motoren». Beide Sketches stammen aus seinem Programm «Unvergässlichi Gschichte» vom Anfang der 70er-Jahre.