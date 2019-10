Gott macht heute Ferien

Klaus kackt Kondome aus, prall gefüllt mit Kokain. Das klingt nach einer derben Pointe, aber nur, wenn man es erzählt. Wer 100 solcher Beutel in seinem ­Magen nach Europa schmuggelt, kann wahrscheinlich erst wieder lachen, wenn er die Kohle kassiert. Genau da beginnt für Klaus das Problem. Er sieht nur einen Bruchteil des Kurierlohns. Den Rest soll er kriegen, sobald er ein zweites Mal aus Bolivien zurückkehrt. Diesmal muss er den Stoff in Kapseln schlucken, fast ein ganzes Kilo. Marktwert in Bolivien: 1500 Dollar. Marktwert in der Schweiz: 450 000 Dollar.