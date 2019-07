Ein Herz für Frauen und für Gays

Ein witziger Regie­einfall

Der traditionelle Konflikt der Oper, die sinnlichen Ausschweifungen Tannhäusers und sein Bedürfnis nach Busse, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Sinnlichkeit ist okay, sie wird sogar in den schrillsten Farben gefeiert. Problematisiert werden Formen ideeller Überhöhung und Institutionalisierungen: Begegnet einem im zweiten Akt die Burggesellschaft als erstarrt und läppisch, so wird im Finale die Dragqueen Le Gateau Chocolat bewusst grotesk stilisiert. Dies muss der rebellischen Natur Tannhäusers aufstossen, er muss einmal mehr verzweifeln – und reisst einen Klavierauszug des «Tannhäuser» in Stücke.

Dies ist ein witziger Regie­einfall, nicht zuletzt mit Blick auf die lange und komplizierte Entstehungsgeschichte der Oper. Regisseur Kratzer hat sich für die ursprüngliche Dresdner Fassung entschieden, weil seiner Ansicht nach in dieser der anarchische, politische Aspekt Wagners stärker präsent ist als in späteren Versionen.

Humor trägt durch den Abend

Aus Zuschauersicht muss man sagen: Ob Dresdner, Pariser oder Wiener Fassung spielt in diesem Fall kaum eine Rolle, denn das Regieteam um Kratzer, Rainer Sellmaier (Bühne, Kostüme) und Manuel Braun (Video) macht, was es will. Sprich: Es nimmt einzelne «Tannhäuser»-Momente zum Anlass, um Assoziationsfelder zu öffnen. Gewisse Aspekte wie die Rolle der rein fühlenden Elisabeth – sie ist bei Wagner der Grund, warum Tannhäuser vom Genussleben ablassen und einen Läuterungsprozess durchmachen will – werden dabei etwas gar arg umgedeutet und kontextualisiert. Nicht unbedingt dramatische Stringenz, sondern Humor trägt durch den Abend.

Die Musik? Den Festspielchor wie auch das Festspielorchester hat man auch schon präsenter erlebt. Für Altmeister-Dirigent Waleri Gergijew – wie Regisseur Kratzer ein Neuling auf dem Grünen ­Hügel – gab es einige Buhrufe, wohl wegen Unzulänglichkeiten im Orchesterspiel. Gergijews konturscharfe, rhythmisch prononcierte Ouvertüre lässt sich gleichwohl hören.